Neues Album von Miley Cyrus: So progressiv wie der Song Contest

Sie wolle nämlich explizit an die überwucherte Pophistorie anknüpfen, ließ sie wissen: Das nun erschienene Album wird von einem eigenen Film begleitet, gemeinsam soll es eine „einzigartige Pop-Oper“, inspiriert von Pink Floyds „The Wall“, sein. Die Musik soll „eine kranke Kultur“ heilen, dank dementsprechender Schwingungen. Klingt mal eher nicht nach Hitparade.

Aber, Entwarnung: Zumindest für jemanden, der die 1970er noch passiv miterlebt hat, ist kein Grund zur Sorge erkennbar. „Something Beautiful“ bietet nämlich in der Hauptsache nichts Progressives, sondern sehr eingängige Musik, die in keiner Spotify-Playliste groß auffallen würde. Das muss in diesem Kontext wohl als Lob gemeint sein.