Die Toten Hosen veröffentlichen ein letztes reguläres Studioalbum

Die Toten Hosen bringen am 29. Mai ihr neues Album "Trink aus, wir müssen gehen!" heraus. Wie der Titel verrät, ist es tatsächlich das letzte reguläre Studio-Werk der Band aus Düsseldorf. Damit der Schmerz bei den Fans nicht ganz so groß ist, ist dem Longplayer als Abschiedsgeschenk das Bonusalbum "Alles muss raus!" mit 25 Coversongs beigefügt, hieß es in der Ankündigung am Montag. "Trink aus, wir müssen gehen!" erscheint neun Jahre nach "Laune der Natur".

"Einer hat im Proberaum geschrien: 'Lasst uns ein letztes Album machen!'. Keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, jedenfalls war die Begeisterung groß", wird Sänger Campino zitiert. "Wir haben dann gemeinsam beschlossen, noch mal aus allen Rohren zu schießen und rauszuhauen, was geht."

Kollegiale Coversongs

Über das Bonusalbum sagt die Gruppe: "Als Geschenk für uns und die Fans haben wir noch einmal 25 Coversongs mit Kolleginnen und Kollegen, die uns wichtig oder ans Herz gewachsen sind, in dieser Runde gemeinsam eingespielt." Es schließt sich ein Kreis nach fast 45 Jahren Bandgeschichte.

Das Coverfoto von "Trink aus, wir müssen gehen!" erinnert an das Debüt "Opel-Gang" von 1983. Der Longplayer kommt in mehreren Formaten heraus - u.a. als limitierte und nummerierte Deluxe-Dreifach-LP (transparent-weißes und transparent-orangenes Vinyl) plus von den Musikern handsigniertem Foto-Print. Die Erstauflage der CDs steckt in einem Digipack mit zwei Booklets.

Live führt die "Trink Aus! Wir Müssen Gehen"-Tour auch nach Österreich: Im Ernst-Happel-Stadion in Wien (ausverkauft) gastieren Die Toten Hosen heuer am 12. September und am 23. Juni 2027 in Graz (Messe Graz, Open Air).