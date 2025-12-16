Mitbegründer der Band Deichkind: Malte Pittner 47-jährig gestorben

Malte Pittner, der die gefeierte deutsche Band Deichkind mitbegründet hat, ist laut deutschen Medienberichten 47-jährig gestorben. Die Band selbst äußerte sich dazu auf Instagram: "Wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt", heißt es da.

Pittner hat die Band 2005 verlassen. "Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind. Im Anschluss setzte Malte seine Karriere mit der Band Texas Lightning fort und war auch in der Werbung sehr erfolgreich. Malte hatte sich vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen", so die Band weiter.