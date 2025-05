"Nozze di Figaro" an der Volksoper: Almaviva als "alter, weißer Mann" in einer Sitcom

Der Mann durfte alles. Und man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht. Und dann ändern wir die Perspektive von Akt zu Akt: auf Susannas im zweiten Akt, da werden die Grenzen dieser Sitcom gesprengt. Auf die Perspektive der Gräfin im dritten Akt. Und im vierten Akt gibt es die Perspektive der Jungen, die zeigt: Es braucht diese Machtstrukturen gar nicht, es löst sich alles in Gleichberechtigung auf. Da gibt es dann viel Liebe und Blumen auf der Bühne.

Etwa bei Al Bundy in „Eine schrecklich nette Familie“.

Daniel Schmutzhard: Es wurde eine schöne Möglichkeit gefunden, wie der Almaviva am Anfang dieser alte, weiße Mann sein darf: Wir spielen den ersten Akt als eine Sitcom der 80er-Jahre. Da war ja alles erlaubt, man durfte blöde Witze über Frauen machen und vor dem Fernseher haben alle darüber gelacht.

KURIER: Der Graf ist am Anfang auch bei Mozart übergriffig, machtmissbrauchend – aber er entwickelt sich. Hier auch?

Almaviva wandelt sich aber wohl nicht freiwillig?

Der hat genauso einen einschneidenden Wandel erlebt wie die 80er-Jahre-Generation der Männer, die ihr ganzes Leben tun und machen konnten, was sie wollten. Auf einmal stehen sie vor diesem Umbruch und es heißt, nein, ist nicht okay, wenn du deiner Sekretärin auf den Arsch greifst. Es ist nicht okay, wenn du andauernd anzügliche Bemerkungen über die Brüste deiner Kollegin machst. Diesen Brückenschlag zu Mozart finde ich eine intelligente und schöne Verbindung zwischen den Zeitaltern der Macht.

So allgemein kann man nicht sagen, dass wir Männer mit diesem Umbruch immer souverän umgegangen sind.

Nicht ausnahmslos, nein (lacht). Aber das ist ja auch klar. Wenn Leuten etwas weggenommen wird, was sie als gegeben erachten, ist es immer schwierig. Wer gibt schon gern seine „Rechte“ auf? Aber der Graf muss damit umgehen, im dritten Akt ist er schon ein ganz anderer, nicht mehr dieser joviale, ständig lachende. Da geht es für ihn wirklich ans Eingemachte.

Das ist bei Mozart ja alles angelegt.

Ich finde das absolut legitim. Und ich kann damit auch mehr anfangen, als wenn da alle in historischen Kostümen herumhüpfen. Kunst muss lebendig bleiben. Sie darf nicht wie eine DVD sein, die man sich einlegt, wenn man in Nostalgie schwelgen möchte.