So funktioniert Oper für junge Menschen: "Ich bin Vincent!" im Theater an der Wien

Als sich in den Applaus ein paar herzhafte Buhrufe mengten, war sofort klar: Die Jüngsten im Publikum waren von Gordon Kampes Oper genauso mitgerissen wie man selbst. Einige Erwachsene aber wussten nicht so recht, warum ausgerechnet gegen einen Sänger protestiert wurde, der doch gut war. Dabei war klar, die Buhs galten nicht ihm, sondern der Figur. Was passiert denn mit den Krokodilen oder den bösen Zauberern im Kaspertheater? Sie bekommen den Zorn des jungen Publikums zu spüren, hier trifft es eben den Unhold. Ein besseres Argument für Gordon Kampes Vertonung von Enne Koens Jugendroman „Ich bin Vincent! Und ich habe keine Angst“ (Libretto: Paula Fünfeck) liefert nur die Aufführung selbst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Herwig Prammer

Die Bühne (Tatjana Ivschina) ist ganz naturalistisch. Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schulklasse und ein Wald, der mit Pappbäumen und tollen Projektionen dargestellt wird, sind ein ideales Szenario für Vincents beklemmende Geschichte. Johannes Schmid hat eine Hand, für ein jugendliches Publikum zu erzählen. Er hat Christine Nöstlingers „Geschichten vom Franz“ fürs Kino adaptiert. Jetzt nimmt er sich Vincent in kompakten 70 Minuten vor. Dessen Freunde, ein Eichhörnchen, ein Fohlen, ein Käfer und ein Wurm, existieren nur in seiner Fantasie. Seine Freizeit verbringt der Bub mit dem Studium von Überlebenstraining. Sein Survival-Kit hat er bereits eingerichtet. Die Eltern ahnen nicht, dass das für den Buben mehr ist als nur ein Spiel in der Wildnis. Seine Bedrohung ist real. Dilan, der Tonangeber in der Klasse, will ihn fertigmachen und bringt die Kollegen dazu, ihn zu mobben, bis Jacqueline, „Jacke“ genannt, ihm auf der Schullandwoche einen Ausweg zeigt.