Pianist Lukas Sternath in Wien: Brahms‘ strenge Formen und Liszts Revolution

Im Interview mit dem KURIER kommentierte der Pianist Lukas Sternath das Programm seines Solo-Abends im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses so: „Es geht es um die Frage, woher kommen wir, also den Blick zurück, aber mit der Tonsprache von heute und was machen wir damit“. Was der 24-jährige Pianist damit machte, ließ vor allem erleben, warum er als „Great Talent“ für den Gemeinschaftszyklus „Rising Stars“ europäischer Konzertveranstalter, darunter Konzerthaus und Musikverein, nominiert worden war.