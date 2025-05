Michael Volle: So singt ein wirklicher Meistersinger das Kunstlied

Mit der Ballade „Der Taucher“ hebt er seinen Liederabend in der Staatsoper an.

Jedes Wort ist so feinsinnig akzentuiert, jeder Ton sitzt so akkurat, dass er wie Mandryka in Richard Strauss’, den er kürzlich in Wien exzellent verkörperte, sofort klarstellt, dass er der „Richtige“ ist.

Und so, wie er als einzigartiger Hans Sachs in Wagners „Meistersingern“ die Kunst des Gesangs vorlebt, so meisterhaft praktiziert Volle diese konsequent im Konzert. Ein leichtes Beben in der Stimme genügt ihm, um die Spannung noch mehr zu heben. Noblesse vereint sich in seinem Vortrag mit einem unerschöpflichen Hang zur Präzision. Ebenso vielfältig sind die Qualitäten seines Baritons. Geschmeidigkeit, ein warm leuchtendes Timbre, markige Intonationen, da fehlt nichts.