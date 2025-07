Christoph Koncz wird Chefdirigent des Linzer Bruckner Orchesters

Christoph Koncz wird neuer Chefdirigent des Linzer Bruckner Orchesters. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Er folgt damit auf Markus Poschner, der das Radio Symphonieorchester übernommen hat. 2022 war Koncz Chefdirigent des Orchestre symphonique de Mulhouse geworden.

Er wird sein Amt im September 2027 antreten. Nachdem Chefdirigent Markus Poschner seinen bis 2027 laufenden Vertrag nicht verlängert, hatten sich 140 Personen für die Nachfolge beworben - 13 Frauen und 127 Männer, 29 aus Österreich, 93 aus Europa, 18 aus Übersee. Von den sieben, die es in die engere Wahl schafften, hat sich nun Koncz gegen die anderen Konkurrenten durchgesetzt. Die Empfehlung der Kommission sei einstimmig erfolgt, so Stelzer.

Am 31. Mai hatte Christoph Koncz im Rahmen der Oö. Stiftskonzerte in St. Florian mit dem Bruckner Orchester debütiert. Der 37-jährige Koncz ist einer der Proponenten der jungen österreichischen Dirigentengeneration. Der renommierte Geiger steht seit 2019 der Deutschen Kammerakademie Neuss vor und ist seit September 2023 Chefdirigent des französischen Orchestre symphonique de Mulhouse. Damit waren auch Dirigate in der Opéra national du Rhin verbunden.

Poschner übernimmt mit Beginn der Spielzeit 2027/28 die Leitung des Utah Symphony in Salt Lake City. Zudem wird er ab der kommenden Saison Chefdirigent des Sinfonieorchesters Basel sowie ab Herbst 2026 die Leitung des ORF-Radiosymphonieorchesters übernehmen.