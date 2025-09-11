"Blanker Antisemitismus": Festival lädt Orchester mit Dirigent aus Israel aus

Die Münchner Philharmoniker mit ihrem künftigen Chefdirigenten Lahav Shani sind kurzfristig von einem Festival in Belgien ausgeladen worden. Das Flanders Festival Ghent begründete die Absage des für den 18. September geplanten Konzerts am Mittwoch damit, dass der in Tel Aviv geborene Shani sich nicht explizit vom "genozidalen Regime in Tel Aviv" distanziert habe. Shani ist auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra. In München und Berlin gab es entsetzte Reaktionen. "Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen", hieß es in einer Erklärung auf der Homepage des belgischen Festivals.

Entsetzen in München und Berlin In München und Berlin herrschte in offiziellen Kreisen Entsetzen. Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprach am Abend von "blankem Antisemitismus" und einer "Schande für Europa". Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte, er könne "die Entscheidung des Veranstalters in keiner Weise nachvollziehen". Das Festival betonte, Shani habe sich zwar in der Vergangenheit mehrfach "für Frieden und Versöhnung" ausgesprochen. In Übereinstimmung mit dem Aufruf des Kulturministers, des Stadtrats von Gent und des Kultursektors in Gent habe man sich aber entschieden, nicht mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sich nicht eindeutig von diesem Regime distanziert haben. "Aufgrund der Unmenschlichkeit der aktuellen Situation und der emotionalen Reaktionen auch in unserer Gesellschaft wollen wir das Konzert nicht stattfinden lassen", schreibt das Festival auf seiner Homepage. "Wir haben uns entschieden, die Ruhe unseres Festivals zu wahren und das Konzerterlebnis für Besucher und Musiker zu schützen." In dem seit 2023 andauernden Gaza-Krieg mit einer hohen Zahl an zivilen Opfern weisen Israel und auch die deutsche Regierung den Genozid-Vorwurf, also den Vorwurf des Völkermordes, zurück. Auslöser des Gaza-Krieges war der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen in Israel getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren, darunter auch Kinder. Israel spricht von Selbstverteidigung nach dem Terrorangriff.

Kulturstaatsminister Weimer: "Rote Linie überschritten" Für Kulturstaatsminister Weimer ist mit der Ausladung Shanis eine Grenze überschritten. "Unter dem Deckmantel vermeintlicher Israel-Kritik wird hier ein Kultur-Boykott betrieben. Das ist blanker Antisemitismus und ein Angriff auf die Grundlagen unserer Kultur. Wenn es akzeptabel wird, deutsche Orchester und jüdische Künstler kollektiv auszuladen, ist eine rote Linie überschritten", sagte er. "Europäische Bühnen dürfen nicht zu Orten werden, an denen Antisemiten den Spielplan diktieren. Das wird Deutschland nicht hinnehmen - wir werden das Thema auch in die europäische Kulturpolitik tragen." Die Münchner Philharmoniker seien "ein Aushängeschild deutscher Kultur und Weltklasse" und er stehe hinter dem Orchester, betonte Weimer. "Wer ihm und seinem künftigen Chefdirigenten die Bühne verweigert, schadet nicht Israel - er schadet Europa und seiner eigenen Glaubwürdigkeit." Deutschland stehe an Shanis Seite. "Unsere Botschaft ist eindeutig: Wir lassen weder unsere Orchester noch unsere jüdischen Künstler ins Abseits drängen."