US-Jazzbassist Anthony Jackson 73-jährig gestorben

Anthony Jackson, einer der einflussreichsten und produktivsten Jazzbassisten der Gegenwart, ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie zahlreiche Online-Medien und Social-Media-Kanäle vermeldeten. Auch die US-Bassmanufaktur Fodera, mit der Jackson zusammenarbeitete, als auch sein langjähriger Weggefährte Al Di Meola bestätigten das Ableben des New Yorker Musikers.