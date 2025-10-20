US-Jazzbassist Anthony Jackson 73-jährig gestorben
Pioneer des sechssaitigen E-Kontrabasses.
Anthony Jackson, einer der einflussreichsten und produktivsten Jazzbassisten der Gegenwart, ist am Sonntag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie zahlreiche Online-Medien und Social-Media-Kanäle vermeldeten. Auch die US-Bassmanufaktur Fodera, mit der Jackson zusammenarbeitete, als auch sein langjähriger Weggefährte Al Di Meola bestätigten das Ableben des New Yorker Musikers.
Jackson galt als Pioneer des sechssaitigen E-Kontrabasses, den er mitentwickelte und seit Anfang der 1980er Jahre regelmäßig bespielte. Die Liste der Kollaborationen als Studiomusiker ist schier endlos. Darunter finden sich Aufnahmesessions und Tourneen mit u.a. Patti Austin, Roberta Flack, Chaka Khan, Michel Petrucciani, Paul Simon, Diana Ross und Buddy Rich.
