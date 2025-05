Manfred Tauchen gestorben: Dank ihm rief "Der Watzmann"

Neben weiteren Kollaborationen mit Ambros, etwa für die LPs „Schaffnerlos“ und „Augustin“, gelangen Tauchen in anderer Konstellation einige Hits Anfang der 80er-Jahre. Gemeinsam mit Prokopetz sowie Annette und Inga Humpe gründete er die Neue-Deutsche-Welle-Gruppe Deutsch-Österreichisches Feingefühl (DÖF), die es europaweit in die Charts schaffte.

Neben dem in erster Linie musikalischen Oeuvre dieser Zeit war aber auch das Kabarett von Anfang an eine Heimat für den Künstler. Soloprogramme, aber auch Zusammenarbeiten mit Kollegen wie Ottfried Fischer oder Didi Hallervorden sorgten so für Lacher. Daneben war Tauchen für verschiedene Fernsehsender tätig, hatte Formate bei ORF, ZDF oder RTL und trat auch als Schauspieler in einigen Serien-Episoden (darunter „Trautmann“) in Erscheinung. Und nicht zuletzt „Der Watzmann ruft“ brachte den Mimen immer wieder auf diverse Bühnen zurück, während er als Moderator für Reinhard Gerers „Teatro“ Komik mit Kulinarik zusammenführte.