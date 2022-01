Musical: Eine Dragqueen erobert Linz

Das Musical „Priscilla – Königin der Wüste“ basiert auf dem gleichnamigen Low Budget Film aus dem Jahre 1994. Der Film war damals ein Überraschungserfolg und erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter einen Oscar und den Publikumspreis bei den Filmfestspielen in Cannes. Als Jukebox-Musical wurde es 2006 in Sidney uraufgeführt. Relativ rasch folgten die Premieren in London und New York.