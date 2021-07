Museumsquartier startet neue Elektronikmusik-Festivalreihe

Das Museumsquartier Wien startet im Frühjahr ein neues Musikfestival: "Neue Wege - a side" (16.-18. April) soll der heimischen Elektronik-Musikszene eine Plattform bieten, hieß es heute in einer Aussendung. Am ersten und zweiten Festivaltag ist jeweils ein Konzert im Haupthof geplant. Zur " SommerÖffnung" des Areals am 7. Mai gibt es von 17 bis 22 Uhr freien Eintritt in alle Institutionen.

Das Literaturfestival "O-Töne" soll 2015 mit einem neuen Konzept aufwarten. Das Filmfestival frame[o]ut bietet im Juli und August unter dem Schwerpunkt "Frauen & Film" Kino in den Höfen. Im September soll das neue Outdoor-Format "Kunst & Wissenschaft" Denker, Künstler und Kreative dazu einladen, Projektideen öffentlich zu entwickeln und zu diskutieren.

Zu den Programm-Highlights der einzelnen MQ-Institutionen zählen die Ausstellungen " Wally Neuzil. Die Gefährtin Egon Schieles" (27.2.-1.6.) und " Tracey Emin - Egon Schiele. Where I Want to Go" (24.4.-14.9., beide im Leopold Museum), " Ludwig Goes Pop" (13.2.-13.9.) und "Mein Körper ist das Ereignis. Wiener Aktionismus und internationale Performance" (6.3.-23.8., beide im mumok), "Destination Wien 2015" (17.4.-31.5. in der Kunsthalle Wien) sowie " Wien. Die Perle des Reiches. Planen für Hitler" (19.3.-17.8. im Architekturzentrum).