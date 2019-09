Museum Gugging wird wiedereröffnet: „Echte Schätze aus dem Archiv“

Ein Fest der Farben und der Fantasie: Das Museum Gugging in Maria Gugging, Bezirk Tulln, präsentiert sich nach aufwendigen Umbau- und Renovierungsarbeiten in neuem Glanz – mit dem leuchtenden Stern von Johann Hauser am Gebäude und einem Café Bistro im Museum (ab 1. 10.).

Eröffnet wird am Sonntag (ab 11 Uhr) mit der Ausstellung „die sammlung prinzhorn.! art brut vor der art brut“ – 115 Kunstwerken, die Visionen und Anregungen jenseits des Normalen, Gewohnten und Üblichen vermitteln.

Museumsleiter und Kurator Johann Feilacher hat aus dem rund 5.000 Objekte umfassenden Vermächtnis des 1933 verstorbenen Psychiaters und Kunsthistorikers Hans Prinzhorn an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg viel noch nie oder nur selten Gezeigtes ausgesucht: „Echte Schätze, die zum Teil seit 1921 im Archiv schlummern – in unglaublicher Farbenfrische.“