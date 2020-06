"Museum der Unschuld" in Istanbul ist Europäisches Museum des Jahres

Orhan Pamuks 2012 in Istanbul eröffnetes "Museum der Unschuld" ist vom Europäischen Museum Forum (EMF) als "Europäisches Museum des Jahres 2014" ausgezeichnet worden. Das wurde am Wochenende auf der 37. Jahrestagung des Forums in Tallinn bekannt gegeben. Das Museum darf die von Henry Moore gestaltete Wandertrophäe "The Egg" nun ein Jahr lang behalten.

"Das Museum der Unschuld kann ohne weiteres als historisches Museum über das alltägliche Leben in Istanbul in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts betrachtet werden. Es ist jedoch auch das Museum des Schriftstellers Orhan Pamuk, der es als gegenständliche Entsprechung der fiktiven Liebesgeschichte seines gleichnamigen Romans schuf", hieß es in der Begründung. Das Museum stehe "als kleiner und persönlicher, als lokaler und nachhaltiger Ort für neue Museumskonzepte. Es ist Inspirationsquelle und schafft innovative neue Denkmodelle im musealen Bereich".

Lobende Erwähnungen gingen an Museen in Tallinn, Umea, La Coruna, Pamplona, Mechelen und Flossenbürg.

INFO: www.europeanmuseumforum.info