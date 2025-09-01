Berliner Buchstabenmuseum schließt

Nachdem im Juni noch das zwanzigjährige Jubiläum gefeiert wurde, schließt das Berliner Buchstabenmuseum nun Anfang Oktober. Seit der Corona-Pandemie haben sich die Besucherzahlen halbiert, hinzu kommen stark gestiegene Energie- und Betriebskosten und Überlastung der Volontäre des vollständig ehrenamtlich betriebenen Museums. Noch ist unklar, was mit der Sammlung der rund 3500 Buchstaben und Schriftzügen, die von öffentlichen Gebäuden wie Geschäften oder Bahnhöfen aus dem 20. Jahrhundert stammen, passieren soll.