Belvedere-Chefin Rollig bewirbt sich nicht um Vertragsverlängerung

Die Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin der Österreichischen Galerie Belvedere, Stella Rollig (65), wird sich nicht um eine weitere Verlängerung ihres seit 2017 laufenden Vertrags bewerben. Das gab sie auf Anfrage der APA bekannt. Der wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann (62), ebenfalls seit 2017 im Amt, wird sich dagegen für eine dritte Amtszeit bewerben.