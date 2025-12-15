Belvedere-Chefin Rollig bewirbt sich nicht um Vertragsverlängerung
Wolfgang Bergmann strebt weitere Amtszeit als wirtschaftlicher Geschäftsführer an. Ausschreibungen veröffentlicht.
Die Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin der Österreichischen Galerie Belvedere, Stella Rollig (65), wird sich nicht um eine weitere Verlängerung ihres seit 2017 laufenden Vertrags bewerben. Das gab sie auf Anfrage der APA bekannt. Der wirtschaftliche Geschäftsführer Wolfgang Bergmann (62), ebenfalls seit 2017 im Amt, wird sich dagegen für eine dritte Amtszeit bewerben.
Die Ausschreibung beider Positionen, die ab 16. Jänner 2027 für die Dauer von fünf Jahren besetzt werden, wurde am Montag veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist endet am 19. Jänner 2026.
Kommentare