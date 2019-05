Muse live in Graz: Rocken unter der Android-Klaue

Chris Wolstenholme steht ruhig da, lässt den Bass wummern und singt mehr denn je, während Dominic Howard variantenreiche Beats liefert. Die Songs von „Simulation Theory“ klingen hier härter, als auf der Platte. Aber „Uprising“ oder „Madness“ erinnern dann wieder an Depeche Mode.

„Dig Down“ spielen Muse in einer akustischen Gospel-Version – zusammengedrängt auf dem Podest in der Mitte der Halle mit Bellamy am Pianino. Es ist der Moment, der auch dem letzten Zweifler – sollte es einen geben – klar macht, dass diese Vollblutmusiker auch ohne Show-Bombast Gänsehaut-Feeling in jede Halle zaubern können. Auch Fan-Favoriten wie „Starlight“, „Time Is Running Out“ und „Hysteria“ beweisen das. Die zwar in den Rockversionen, aber auch ohne visuelles Spektakel.