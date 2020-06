Murakami veröffentlicht Kurzgeschichten-Sammlung

Der japanische Autor Haruki Murakami veröffentlicht erstmals seit neun Jahren wieder eine Sammlung von Kurzgeschichten. In der Kollektion mit dem Titel "Onna no Inai Otokotachi" (etwa "Männer ohne Frauen"), die am 18. April herauskommen soll, sei auch eine bisher unbekannte Kurzgeschichte, erklärte der Verlag Bungei Shunju am Montag. Fünf Erzählungen seien bereits in Zeitschriften gedruckt worden.

Zu der Sammlung gehört auch eine 24-seitige Kurzgeschichte namens "Fahr mein Auto - Männer ohne Frauen", die nach ihrer Veröffentlichung in einer Zeitschrift ein kleines entlegenes Dorf im Norden Japans aufgebracht hatte. In einer Passage der Erzählung wird suggeriert, die Einwohner von Nakatonbetsu hätten die Angewohnheit, brennende Zigaretten aus dem Auto zu werfen. Murakami hatte daraufhin sein Bedauern geäußert und angekündigt, er werde den Namen des Ortes bei der Veröffentlichung in Buchform ändern.

Die Romane Murakamis sind weltweite Bestseller und wurden in rund 40 Sprachen übersetzt. Der 65-Jährige ist immer wieder Favorit des Literaturnobelpreises.