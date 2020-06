Münchner Philharmoniker wünschen FCB viel Glück

Der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Maestro Lorin Maazel, steht im rot-weißen Trikot des FC Bayern München am Pult der Münchner Philharmonie und dirigiert sein Orchester: Ein Geiger trägt eine Fan-Kappe und der Chor FC Bayern-Fanschaals. Zu sehen ist das Ganze in einem nun veröffentlichten Video (siehe unten). Die Idee dahinter: Der Philharmonische Chor München und die Münchner Philharmoniker wollen die Spieler des FC Bayern beim Champions-League-Finale am 25. Mai in Wembley unterstützen.

Es wurden Elemente der britischen Nationalhymne "God save the Queen", der Bayernhymne und der Hymne der Champions League kombiniert. Auch ein eigener Text wurde kreiert: Statt "Gott mit dir, du Land der Bayern, deutscher Erde, Vaterland!" singt der Chor "Auf dem Weg zum größten Titel, FC Bayern, stark wie nie" und lobt den "frühsten Meister aller Zeiten", für den "das Triple nah wie nie" ist. Dazu werden Fahnen des FC Bayern München geschwenkt. Ganz nach dem Motto: "Spitzenklasse in München hält zusammen".