"Moulin Rouge" gewinnt Tony Award als bestes Musical

Die Bühnen-Version des Musikfilms "Moulin Rouge" hat den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Die Show gewann am Sonntag in New York in insgesamt zehn Kategorien den wichtigsten Preis der Broadway-Theater in New York. Zu den Ausgezeichneten zähle auch Aaron Tveit als bester männlicher Hauptdarsteller in der Rolle des verarmten Künstlers Christian, der sich im Paris des Jahres 1899 in eine Tänzerin verliebt.

Beste weibliche Hauptdarstellerin wurde Adrienne Warren.Warren verkörperte in "Tina" die Musiklegende Tina Turner.