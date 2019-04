Monty-Python-Legende John Cleese kommt nach Wien: An den Abenden vom 8. bis 10. Oktober steht Cleese gemeinsam mit Michael Niavarani unter dem Motto „Hopeless but not serious“ („Hoffnungslos aber nicht ernst") auf der Bühne des Globe Theaters in Wien. Und am 12. und 13. Oktober gibt Cleese Soloabende.