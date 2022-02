Mono & Nikitaman tanzen die Angst vor Rassismus und Egoismus weg

Anderorts auf „Autonome Zone“ verarbeiten Mono & Nikitaman Gedanken zum Thema Konsumgesellschaft und Umweltzerstörung („Zeit für Optimisten“), oder in „Asoziale Gesellschaft“ die Gefahren, die der wachsende Egoismus mit sich bringt.

„Das macht mir Angst“, sagt Jaksch. „Denn das hat in der Pandemie zugenommen. Ich habe gelesen, dass lange dauernde Pandemien wie die Pest die Gesellschaft immer schon gespalten haben. Kurzfristige Ereignisse wie eine Flutkatastrophe schweißen die Leute zusammen. Da sieht man, den Nachbar hat’s erwischt, und packt mit an. Da kann man akut Hilfe leisten und hat Erfolgserlebnisse. Aber wer kann in der Pandemie akut Hilfe leisten? In langfristig unsicheren Zeiten denkt man eher nur an sich.“