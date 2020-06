Moderiert Arabella Kiesbauer den neuen Kiddy Contest?

Den News der Kiddy-Contest-Homepage selbst ist die Liste jener Songs zu entnehmen, die schon feststehen:

* CALL ME MAYBE - Carly Ray Jepsen (KC-Titel: "Die Wasserratten")

* HEART SKIPS A BEAT - Olly Murs feat. Rizzle Kicks (KC-Titel: "Der Dreckfleck")

* DON´T THINK ABOUT ME - Luca Hänni (KC-Titel: "Ich könnte nie ein Mädchen sein")

* EUPHORIA - Loreen (KC-Titel: "Im Geisterschloss")

* MA CHERIE - DJ Antoine feat. The Beat Shakers (KC-Titel: "Mein Talisman")

* DON´T GIMME THAT - The Bosshoss (KC-Titel: "Wandertag")

* STRONGER - Kelly Clarkson (KC-Titel: "Als Küsserkönig bist du Kaiser")

* PARTY SHAKER - R.I.O. feat. Nicco (KC-Titel: "Der Lachsack")

* DEDICATION TO MY EX - Lloyd. feat. André 3000 (KC-Titel: "Lehrer")