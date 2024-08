Millie Bobby Brown will ihr erstes Buch verfilmen

Von Laurenz Reidinger

Dank „Stranger Things“ wurde Millie Bobby Brown in ihrer Rolle als „Eleven“ schon in Kinderjahren einer breiten Öffentlichkeit bekannt und zweimal für einen „Emmy“ nominiert. Über Nacht wurde sie damals zum Weltstar. Die 20-Jährige ist inzwischen eine etablierte Darstellerin in Hollywood. Im September 2023 veröffentlichte sie darüber hinaus ein Erstlingswerk als Autorin.