Milky Chance im Interview: "Unromantische Art, zusammenzuarbeiten"

Neben dem Studio in Giske arbeiteten Rehbein und sein Partner, der Soundtüftler Philipp Dausch, auch in Italien und Australien: „Wir wollten an abgeschiedene Orte gehen, wo man von der Natur umgeben ist, um in Ruhe kreativ sein zu können. Denn nach dem Debüt waren wir einige Jahre auf der ganzen Welt auf Tour und konnten uns für das zweite Album nicht so viel Zeit nehmen. In Italien waren wir jetzt in einem Ort nahe der Dolomiten, hatten ein herrliches Bergpanorama vor uns. In Australien waren wir aber direkt in Melbourne.“