Mike Shinoda in Wien: Mut statt Trauer, Piano statt Riffs

Von Anfang an können die beiden super Stimmung machen, haben mehr Songs von Linkin Park im Programm, als von „Post Traumatic“ und schieben immer wieder Stücke von Shinodas Rap-Projekt Fort Minor dazwischen.

Dann ist Shinoda allein auf der Bühne, beginnt ein Medley mit den Klassikern von Linkin Park, unter anderen mit „Numb“ und „In The End“ – begleitet nur von ein paar Piano-Tönen.

Clever! Denn mit dem Setup von zwei Personen, wo viel von Festplatten kommt, kann er unmöglich die Kraft erreichen, die Linkin-Park Shows mit sechs Live-Musikern und satten Rock-Gitarren hatten. So spartanisch zelebriert werden diese Klassiker in Wien trotzdem zum emotionalen Höhepunkt, bei dem 3200 Besucher in der ausverkauften Arena andächtig in Benningtons Rolle schlüpfen und Shinoda nur mehr Klavier spielt.

Auch wenn die Zukunft von Linkin Park immer noch in den Sternen steht – mit dem Mut, weiterzumachen und die Band-Klassiker in neuen Versionen selbst zu singen (und singen zu lassen), scheint Shinoda einen guten Weg für seine eigene Zukunft gefunden zu haben.