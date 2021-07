Michael Loebenstein wird neuer Direktor des Filmmuseums

Der Wiener Michael Loebenstein (42) wird ab 1. Oktober 2017 Nachfolger von Alexander Horwath als Direktor des Österreichischen Filmmuseums. Loebenstein, derzeit Geschäftsführer des National Film and Sound Archive (NFSA) in Australien, setzte sich unter 24 Bewerbern durch, hieß es in einer Aussendung. Horwath stand nach 15-jähriger Amtszeit für keine Verlängerung mehr zur Verfügung.



Loebenstein begann seine Karriere als Filmkritiker bei der Wiener Stadtzeitung Falter, war für zahlreiche andere Medien tätig und Mitbegründer der Fachzeitschrift "kolik.film". Ab 2004 baute er die Vermittlungs- und Forschungsabteilung des Filmmuseums auf und betreute darüber hinaus verschiedene Spezialprojekte und Publikationen des Hauses als Kurator und Herausgeber. Von 2009 bis 2011 fungierte er auch als Projektleiter am Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte und Gesellschaft und war Co-Kurator der Wien Museum-Ausstellung " Wien im Film. Stadtbilder aus 100 Jahren". 2011 übersiedelte er als Chef des NFSA nach Canberra.