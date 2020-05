"Michael": Das Böse des Banalen

Am Anfang sind sie noch glücklich: Watanabe und Kizuki und Naoko, Kizukis Freundin. Dann zerbricht die Idylle, angesiedelt im Tokio der Sechzigerjahre: Kizuki bringt sich um, der Student Watanabe und die süße Naoko können mit dem Verlust nicht umgehen. Wie wankende Strohhalme klammern sie sich aneinander. Suchen Liebe und finden nur ihre Traumata.



Still und poetisch, in malerische Bilder gehüllt, hat der Vietnamese Tran Anh Hung den Buchbestseller des japanischen Autors Haruki Murakami (im Originaltitel: "Norvegian Wood", angelehnt an den Beatles-Song) verfilmt. Ein schwieriges Unterfangen, ist doch Murakamis Prosa ein Feuerwerk an Gefühlen, das nur schwer in eine cineastische Sprache zu übersetzen ist.



So wirken viele Szenen - auch die Sexszenen - hölzern und seltsam kühl. Wenn Watanabe die depressive Naoko in der Nervenklinik hinter den sieben Bergen besucht und verführt, bleibt dem Betrachter davon nur ein Satz Naokos hängen: "Warum werde ich nicht feucht?"

Verstörend auch die absolute Regungslosigkeit in den Gesichtern der Protagonisten: Egal, was passiert, man darf es sich - Pflicht in Japan - nicht anmerken lassen. Ein trauriger Film, der an die Wucht des Buches nicht herankommt. - S. Lintl



KURIER-Wertung: *** von *****



INFO: DRAMA, JP 2010. 133 Min. Von Tran Anh Hung. Mit Rinko Kikuchi, Ken'ichi Matsuyama.