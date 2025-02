Mexikanische Kultsängerin Paquita la del Barrio ist tot

Die mexikanische Sängerin Paquita la del Barrio ist im Alter von 77 Jahren gestorben. "Sie hinterlässt in den Herzen all jener, die sie kannten und ihre Musik genossen, unauslöschliche Spuren", hieß es am Montag (Ortszeit) in einem Post auf dem Instagram-Kanal der Sängerin.

Die Sängerin habe am Vorabend in ihrer Heimat Veracruz normal zu Abend gegessen, sich schlafen gelegt und sei dann nicht mehr aufgewacht, sagte Francisco Torres, der Manager der Sängerin, dem Fernsehsender NMás. Berichten zufolge hatte sie in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen gekämpft.