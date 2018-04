MeToo: Netrebko bezweifelt Missbrauch in Klassikwelt

Anna Netrebko, die bedeutendste Sopranistin unserer Zeit, hält die Übergriffsvorwürfe in der Klassikwelt für falsch - und hält das auch in deutlichen Worten fest. In einem Interview mit ClassicFM sagte Netrebko: "Wir haben diesen Sex-Bullshit nicht. Es tut mir leid, und ich denke, das ist totaler Blödsinn", sagte Netrebko, die im letzten Satz am Schluss ein deutlicheres englisches Wort verwendete. "Wenn Sie es nicht wollen, wird Sie niemals jemand zu etwas zwingen, niemals. Wenn Sie es gemacht haben, heißt es, dass Sie es erlaubt haben."