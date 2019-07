Metastadt Tag zwei: Mit Greta Van Fleet ausverkauft

Das Gegenargument ist das Konzert in der Metastadt. Ja, man kann Led Zeppelin, Ten Years After und The Who auf Konserve mittlerweile in der U-Bahn und auf Bergesgipfel hören, wenn man will. Aber das ist eben nicht dasselbe wie ein Live-Erlebnis. Und ja, die Kiszka-Brüder und ihr Drummer sind jung und ihre Unerfahrenheit ist in der Metastadt am Anfang zu hören. Frontmanm Josh zieht da vielleicht ein bisschen zu viele hohe Töne zu lang kreischend hinaus, klingt dabei zwischendurch flach. Auch das Zusammenspiel ist bei den ersten Songs etwas rau. Greta Van Fleet müssen erst zusammenfinden.