Metastadt Festival-Premiere mit The 1975

„Das ist ein spezieller Abend!“ Matthew Healy, Sänger von The 1975, steht auf der Bühne der Metastadt in Wien Donaustadt und erklärt seinem Publikum, was den Abend für ihn auszeichnet: Bis jetzt habe seine Band außerhalb Englands nur Festivals gespielt. Das sei ihr erstes Konzert als Hauptact seit ihr Album „A Brief Inquiry Into Online Realtionships“ veröffentlicht wurde, für das das Quartett einiges an Kritikerlob bekommen hat.