Menschenkind - Von Toni Morrison

Die Grundidee des Romans basiert auf dem wahren Schicksal Margaret Garners (1834–1858), die tatsächlich keinen anderen Ausweg sah, als ihre zweijährige Tochter zu töten. Ein Verhängnis, das der Komponist Richard Danielpour in der 2005 aufgeführten Oper " Margaret Garner" vertonte. Das Textbuch dazu verfasste wiederum Toni Morrison. Morrison stammt aus einer afroamerikanischen Arbeiterfamilie, wurde in Ohio geboren, studierte englische Literatur und arbeitete als Verlagslektorin. Seit den 1950er-Jahren lehrte sie an unterschiedlichen Universitäten, zurzeit ist sie Professorin für Geisteswissenschaften an der Princeton University.

François Mitterrand nannte sie, als er sie 2010 zur Ritterin der französischen Ehrenlegion schlug, nicht zu Unrecht die "größte amerikanische Romanautorin ihrer Zeit". Das Buch "Menschenkind" liest sich nicht leicht – bleibt aber dennoch spannend: Die Zeitebenen und Figuren wechseln unvermittelt, nicht wenige Szenen sind schockierend brutal, die Sätze brechen ab, die Grammatik wird gebogen. Doch wirken all diese Stilmittel niemals gekünstelt, sondern schaffen eine unheimliche Atmosphäre, bauen einen verstörenden Käfig, aus dem man beim Lesen nicht entkommt. Toni Morrison formuliert es in ihrem Vorwort zu "Menschenkind" so: "Wer die seelische Innenansicht der Versklavung in Worte fassen will, darf die Grenzen der Sprache nicht achten."