Mehr Info- und Humor-Formate für ORFeins

Langfristig will und wird Totzauer aus dem Mittwoch in ORFeins einen fixen Thementag machen, an dessen Spitze eine 45-minütige „DOKeins“-Ausgabe stehen wird. Den Anfang macht ab 3. Oktober eine Rundreise in neun Etappen durch Österreich: Hanno Settele ist der „Kurier des Kaisers“. Die Rahmenhandlung ist humorig, das Thema ernst gemeint, denn Settele recherchierte in jedem Bundesland, was es zu bieten hat. „Ich bin selbst überrascht, was wir alles herausgefunden haben“, sagte Totzauer. Im Anschluss wird ein zum Bundesland passender Landkrimi gezeigt und danach „Zeitgeschichten“, ebenfalls ein neues Format: Es sucht Archivmaterial aus dem jeweiligen Land heraus und knüpft an die Gegenwart an.

Am schon bisher mit Kabarett-Schwerpunkten humorig gefärbten Freitag-Hauptabend findet ab 19. Oktober der „Kleine Staatsbesuch“ statt. Das Konzept: Österreichische Kabarettisten besuchen ein EU-Land – den Auftakt macht Robert Palfrader, der in Schweden in die Sauna geht. Alle Protagonisten hätten einen persönlichen Bezug zum porträtierten Land, betonte Totzauer.

Die nun lancierten Neuerungen wurden zusätzlich zum „Tagesgeschäft“ produziert – mit einer „motivierten Truppe“ sei das „unter Entbehrungen machbar“, sagte Totzauer. Geier hört indes „den Dienstplan leise seufzen“. Aber das ist eine andere Geschichte.