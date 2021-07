Meg Stuart und Katze Maggie bei ImPulsTanz: Abgründige Tänze auf dem Vulkan

Am Beginn steht ein Tänzer in Philippe Quesnes wandelbarer Bühneninstallation am Abgrund wie einst Caspar David Friedrich in seinem berühmten Bild auf den Kreidefelsen von Rügen.

Stuarts Choreografie steht jedoch – im Zusammenwirken mit einer Komposition Brendan Doughertys und Live-Percussion – für eine Zertrümmerung der Romantik. Der Boden unter den Füßen wackelt in Zeiten einer Pandemie. Die akrobatischen Einlagen und spektakulären Sprünge führen fast bis zum Abgrund.

Sie ergänzen das für Dekonstruktion bekannte Vokabular Stuarts, das diesmal auch auf Texte von Tim Etchells zurückgreift.