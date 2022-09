"World Press Photo" 2022: Die Welt im Bild, mit breiterem Fokus

Der Ukrainekrieg hat bei diesen ausgezeichneten Pressefotos seinen Schatten bereits vorausgeworfen: Von 2013 bis 2021 hat der Franzose Guillaume Herbaut die Situation im Land und die Anspannung im Hinblick auf Russland begleitet, was in der retrospektiven Betrachtung wie ein schmerzlicher Blick in die Gegenwart wirkt. Die Klimakrise zeigt sich hingegen allen voran von ihrer feurigsten Seite, sind es doch vorwiegend Waldbrände, die beispielsweise von Abriansyah Liberto in Indonesien respektive Konstantinos Tsakalidis in Griechenland eingefangen wurden.