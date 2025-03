ADGAR-Gala 2025: Hofer ist der Printwerber des Jahres

Kabarettist Andreas Vitásek machte sich zum Auftakt der ADGAR-Gala, dem Werbepreis des Verbands Österreichischer Zeitungen, am Donnerstag so seine Gedanken über Werbung – von direkteren Ansprache von Frauen bis hin zur Familie Lutz. Bei der monierte er launig, dass es zwar Omas, aber keinen Opa gibt. Das wäre ja was für ihn. Den Ball nahm Agenturchef Mariusz Jan Demner quasi volley auf – beim anstehenden Gespräch mit Lutz werde er das ansprechen. Er könne sich nicht vorstellen, dass man dort „Nein“ sagt – gut möglich, dass Vitásek als Opa Lutz ein Gastspiel gibt ….