"Wednesday": Zweite Staffel der Netflix-Serie startet im Sommer

Schaurig-schöne Nachrichten für Fans der Addams-Family-Tochter: "Wednesday", die erfolgreichste englischsprachige Netflix-Serie, geht schon bald in die nächste Runde. Der Streamingdienst veröffentlichte einen ersten Teaser am Mittwoch, den er mit den Worten angekündigt hatte: "Das Leiden hat ein Ende. Das Chaos beginnt." Demnach wird die zweite Staffel in zwei Tranchen veröffentlicht: Teil 1 am 6. August, Teil 2 dann am 3. September.

Die erste Staffel mit Jenna Ortega in der Titelrolle wurde am 23. November 2022 veröffentlicht. Die teils von Gruselspezialist Tim Burton inszenierten Episoden wurden ein Riesenhit und kamen allein in den ersten drei Monaten weltweit auf mehr als 250 Millionen Abrufe.