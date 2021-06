Vertrauen in KURIER legt während Corona-Krise stark zu

Das öffentliche Vertrauen in den KURIER hat im Zuge der Corona-Krise stark zugelegt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Digital News Report, der jährlich vom Reuters Institut erstellt wird. 60,6 Prozent der Befragten gaben an, dass der KURIER für sie eine vertrauenswürdige Nachrichtenquelle ist. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von 9,1 Prozentpunkten gegenüber 2020. Das ist der höchste Zuwachs der überregionalen Zeitungsmarken und der fünfthöchste Wert aller erhobenen Nachrichtenmarken in Österreich.

Stärker zulegen konnten insgesamt lediglich Regional- oder Lokalzeitungen (plus 10,6 Prozent), Servus TV Nachrichten (plus 9,9 Prozent), Kleine Zeitung (plus 9,6 Prozent) und Puls 4 Nachrichten (plus 9,6 Prozent). In Österreich wurden für den Digital News Report 2000 Menschen online befragt.