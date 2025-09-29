Veronica Ferres dreht wieder für Krimireihe „Alpentod“

Grünes Licht gab es schon länger, aber nun ist offiziell, dass RTL und ServusTV ihre Koproduktion „Alpentod“ fortsetzen. Seit 16. September laufen im Alpenvorland die Dreharbeiten für die Fälle drei und vier der Krimireihe. Neben dem Ermittlertrio mit Veronica Ferres, Tim Oliver Schultz und Salka Weber in den Hauptrollen, spielen in „Tiefe Schluchten“ und „Im ewigen Eis“ auch Heiko Ruprecht, Marcel Mohab, Sami Loris, sowie u.a. Ferdinand Seebacher („Kommissar Rex“), Christoph Luser und Hilde Dalik. Gedreht werde bis Mitte November im Bundesland Salzburg. „Zwischen alpiner Idylle und tödlichen Abgründen stößt das ungleiche Ermittlertrio auf ein Geflecht aus Lügen, alten Wunden und riskanten Verbindungen“, heißt es in der Pressenotiz.

Regie führt Felix Herzogenrath („Nord bei Nordwest“), die Kamera übernimmt Dominik Berg. Es produziert Warner Bros. ITV Production Deutschland, die Salzburger Moonlake Entertainment fungiert dabei als ausführende Service-Produktion und erhielt in Österreich dafür u.a. Förderungen aus Mitteln von FISAplus. Die beiden neuen Folgen werden im Frühjahr 2026 auf RTL und in ServusTV zu sehen sein.