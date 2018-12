TV-Tipps für 26. Dezember

Am 26. Dezember wird es zur Mittagsstunde „Über den Dächern von Nizza“ (11.15, ORF2) gruselig: Ein Hitchcock-Klassiker mit Grace Kelly und Cary Grant.

Mit „Harry und Sally“ (20.15, 3SAT) steht am Abend eine zeitlos romantische Liebeskomödie am Programm – mit dem Fazit: Es gibt so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick.

Auf Servus TV kann mit „Es war einmal in Amerika“ (20.15) tief in New Yorks Gangsterwelt vordringen. Sergio Leones letzter Film aus dem Jahr 1982 erzählt die Mafia-Geschichte mit mythischer Wucht.

„ Maleficent“ ( RTL, 20.15) liefert atemberaubende Bilder und macht die böse Fee aus „Dornröschen“ zur Hauptfigur, die – gespielt von Angelina Jolie – Angst und Schrecken verbreitet. Dazu liefert Lana Del Rey den passenden Song: „Once Upon a Dream“.