"Wedeln ist wieder in": Erste Woche "Studio 2" im TV-Tagebuch

Sodbrennen und Society

Heimelig soll es aber an diesem Sendeplatz trotzdem sein, und so beginnt die erste Sendung am Montag programmatisch mit brennendem Holz in einem Feuerkorb. Dann sieht man Verena Scheitz in einem hellen Wintermantel ins Haus kommen (es wurde tatsächlich eines samt Terrasse für „Studio 2“ hingestellt). Kurz ‚Herzlich willkommen’ gesagt, den neuen Küchenblock ausprobiert, und ah, da sitzt ja Martin Ferdiny. Am Klavier!

Ferdiny macht einen Scherz über das Christkind, das ihm diesen Flügel ins Studio gebracht hat, er spielt die Kennmelodie der Sendung an. Man erkennt sie nicht, weil man sie davor erst ein Mal kurz gehört hat.

Dann spielt Ferdiny eine Signation, die man schon kennt: „Dancing Stars“. Birgit Fenderl und Norbert Oberhauser tanzen herein.

Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist: Oberhauser wird bei der neuen „Dancing Stars“-Staffel mittanzen. Wenn schon Küniglberg, dann richtig, mag er sich gedacht haben.

Während Scheitz und Ferdiny „Dancing Stars“ jeweils sogar schon einmal gewonnen haben, hat Fenderl die ORF-Tanzshow noch nicht in ihrer Vita stehen. Dafür betritt die bewährte „ZiB“-Moderatorin nun das heiße Parkett des Vorabendfernsehens.

Hier warten Themen wie „Sodbrennen - was hilft wirklich?“ und „Geschirrhangerlmode“, Berichte über Senioren-Basketball und Vogelkünstler, Society-Ausflüge zu den internationalen Royals, aber auch in den Marchfelderhof oder zur Kaiserschmarrn-Party in der Bettelalm.