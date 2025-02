TV-Kulthund „Kommissar Rex“ kommt zurück - das ist sein neues Herrl

„Kommissar Rex“ kommt zurück, womit der titelgebende vierbeinige Schnüffler mehr als 30 Jahre nach seinem ersten Auftreten im ORF ein Comeback feiert. Als menschlicher Ermittler an seiner Seite ist Maximilian Brückner zu erleben, teilte der ORF am Dienstag mit. Die Produktion der sechs Folgen in Spielfilmlänge stemmt man gemeinsam mit Sat.1. Im Vorjahr hat es MR Film-Produzent Oliver Auspitz im KURIER bereits angekündigt, nun ist es hochoffiziell: Die kultige Krimiseriekommt zurück, womit der titelgebende vierbeinige Schnüffler mehr als 30 Jahre nach seinem ersten Auftreten im ORF ein Comeback feiert. Als menschlicher Ermittler an seiner Seite istzu erleben, teilte der ORF am Dienstag mit. Die Produktion der sechs Folgen in Spielfilmlänge stemmt man gemeinsam mit Sat.1.

Die Dreharbeiten zu den Filmen sollen noch dieses Frühjahr in Wien beginnen. Neben dem bayrischen Schauspieler Brückner als Kommissar Max Steiner wird auch der Österreicher Ferdinand Seebacher vor der Kamera stehen. Er schlüpft in die Rolle von Inspektor Felix Burger.

Für den gebürtigen Münchner Brückner sind die Ermittlerschuhe keinesfalls neu, gab er doch etwa den „Tatort“-Kommissar Franz Kappl oder war in der ORF-Koproduktion „Pregau“ in einer fiktiven obersteirischen Kleinstadt als Streifenpolizist zu erleben.

„Kommissar Rex kehrt heim - nach Wien und in den ORF“, freute sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung. Gemeinsam mit Sat.1 und MR-Film wolle man „die Erfolgsgeschichte“ fortsetzen, immerhin wurde die Originalserie in 125 Länder verkauft. In Polen, Portugal und der Slowakei gab es zudem eigene Spin-offs. In Kanada wurde mit „Hudson & Rex“ zudem eine englischsprachige Version produziert. „Ich freue mich auf spannende Fälle, viel Lokalkolorit und beste Unterhaltung für unser Publikum“, so Groiss-Horowitz.