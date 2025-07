Thomas Prenner ist neuer Chefredakteur der KURIER-"futurezone"

Thomas Prenner ist mit 1. Juli neuer Chefredakteur des KURIER-Tech-Portals futurezone . Der langjährige Redakteur und bisherige Stellvertreter folgt damit Claudia Zettel nach, die per Jahresmitte einvernehmlich aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Dies gab KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl am Donnerstag gegenüber der Redaktion bekannt.

Thomas Prenner (38) ist seit 2010 Mitarbeiter im KURIER-Medienhaus, im gleichen Jahr wechselte er in die Redaktion der futurezone, die der KURIER vom ORF im Rahmen eines Bieterprozesses erworben hatte. Seit 2016 war Prenner schon Stellvertreter von Zettel als Chefredakteurin der futurezone.

Einordnung und Orientierung in Zeiten von KI und Smartphone

Der neue futurezone-Chefredakteur über seine neue Aufgabe: „Gerade in Zeiten, in denen das Smartphone und die Künstliche Intelligenz enorme Einfluss auf unser Leben haben, ist es wichtig, in diesen Bereichen Einordnung und Orientierung zu bekommen. Mein Ziel ist es, genau das mit der futurezone zu bieten. Und der Spaß, den die moderne Technik bietet, darf dabei nicht zu kurz kommen.“