Thiel und Boerne allein zu Haus: Nadeshda verlässt "Tatort"

Ausgleichende Kraft

Am Sonntag spielte Nadeshda im Münster-„ Tatort“ noch eine zentrale Rolle als Entführungsopfer - fast 13 Millionen sahen sie in Deutschland, mehr als 800.000 in Österreich in der Folge „Väterchen Frost“. Seit dem Start des Münster-Krimis im Herbst 2002 ist sie als ausgleichende Kraft zwischen Kommissar Thiel ( Axel Prahl) und Pathologe Professor Boerne ( Jan Josef Liefers) dabei.

Mehrere Medien berichteten über Kempters überraschenden Ausstieg. Laut Bild scheidet die 40-Jährige aus persönlichen Gründen aus, will sich auf andere Projekte konzentrieren. In der schon abgedrehten „ Tatort“-Folge „Limbus“ fürs Frühjahr 2020 trete sie noch auf.