"The Wrecking Crew": Zwei Muskelberge zerlegen Hawaii

Dieses Action-Vehikel auf Amazon Prime Video beginnt wie in den 1980ern – mit Luftbildern einer US-amerikanischen Hochhauslandschaft und dazu noch musikalisch unterlegt mit "Paradise City" von Guns 'n' Roses. Tatsächlich ist „The Wrecking Crew“ ein knackiges Comeback der in jener Dekade besonders beliebten Buddy-Movies wie "Lethal Weapon" oder "Beverly Hills Cop". Die muskelbepackten Superhelden-Darsteller Jason Momoa („Aquaman“) und Dave Bautista („Drax“) müssen sich als entfremdete Halbbrüder erst richtiggehend zusammenraufen, bevor es auf Hawaii zum Showdown mit üblen, korrupten Schurken kommt, der an Arnold Schwarzeneggers leichenreiche Befreiungsaktion in „Commando“ erinnert.

Action mit Küchenreibe

Aufgeklärt und gerächt werden soll der Tod des Vaters, weshalb Polizist Jonny (Momoa) auf die Insel zurückkehrt, wo Navy-Ausbildner James (Bautista) ein ruhiges Familienleben führen wollte. Doch weit gefehlt: Die beiden wecken schlafende Hunde beziehungsweise heißt es hier: Sie provozieren einen Bären, der nicht provieziert werden will. Die folgenden Autoverfolgungsjagden - mit Motorrad-Ninjas und einem Helikopter als Endgegner - sind ebenso spannend choreografiert wie die Martial-Arts-Szenen.

Schließlich muss einer halben Yakuza-Armee mit Pumpguns, Samuraischwertern, rohen Fäusten und sogar einer Küchenreibe der Garaus gemacht werden.

Wer harte Action und lockere Sprüche („Fuck you, Van Damme ...“) liebt, ist hier bestens bedient.