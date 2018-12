"The Voice Senior" startet: Talent kennt kein Alter

Die Sendung wird in guten Momenten sehr emotional: Fritz Bliesener aus Berlin wird mit seinen 80 Jahren die italienische Arie „O Sole Mio“ schmettern und die Düsseldorfer Chorsängerin Giselle Rommel punktet mit ihrer Schlagfertigkeit. Auf die Frage, warum sie keinen Mann zu Hause habe, entgegnete sie mit einem Lachen: „Ich habe schon drei unter die Erde gebracht.“

Die Geschichten und Auftritte der stimmgewaltigen Senioren sorgen aber nicht nur für Gänsehaut, sondern lassen die jüngere Generation auch hoffen. Viele werden vor dem Fernseher wohl denken: „So fit möchte ich in dem Alter auch noch sein.“ „Wenn eine 80-Jährige mit großartigem Talent dir erzählt, warum solch ein Auftritt vorher aus den verschiedensten Gründen nicht möglich war, dann entfaltet das eine Kraft, die ich vorher noch nie im Fernsehstudio erlebt habe“, sagt Coach Mark Forster.

Nach „ The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ ist das Seniorenformat der dritte Ableger der Castingshow, mit der ProSieben und Sat.1 seit mehreren Jahren zum Teil sehr gute Quoten einfahren, auch wenn die achte „Voice“-Staffel in der vergangenen Woche eher schwach zu Ende ging.

Die Senioren-Ausgabe lief bereits in den Niederlanden und Russland erfolgreich und stimmt die Senderfamilie optimistisch. Vor allem die Programmierung der insgesamt vier Folgen in der Weihnachtszeit, in der viele Familien Zeit zusammen verbringen, könnte sich als kluger Schachzug erweisen.