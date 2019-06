"The Big Lebowski"-Spin-off ist fertig

Segen der Coen-Brüder

Von den Coen-Brüdern, die bei "The Big Lebowski" Regie geführt hatten, habe Turturro den Segen für das Spin-off erhalten. “Sie sind sehr gute Freunde und haben mich unterstützt, als ich ihnen gesagt habe, dass ich diesen Charakter [Jesus] weiter erkunden möchte", erzählt Turturro. "Sie haben gesagt: Du musst es machen, weil wir werden es nicht machen."

An der Seite von Turturro sind u. a. Bobby Canavale und Audrey Tautou zu sehen. Die Beziehung der drei soll in "Going Places" auch im Zentrum stehen. Ein Kinostart ist noch nicht bekannt.

John Turturro spielte u. a. in " Barton Fink", "O Brother, Where Art Thou?", " Transformers" und "Plötzlich Gigolo". Derzeit ist er u. a. mit Damian Hardung und Rupert Everett bei Sky in der Serien-Adaption von "Der Name der Rose" zu sehen.