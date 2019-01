„Tatort“ verlor 2018 in Deutschland erneut Seher

Auffallend an 2018 war, dass die Quoten starken Schwankungen unterlagen. So hatten neun der 37 Krimis mehr als zehn Millionen Zuschauer, darunter auch der Österreich-„ Tatort“ „Die Faust“. 2017 hatten das nur fünf Filme (von damals 35). Jedoch hatten 2018 auch sechs Krimis unter sieben Millionen Zuschauern.

Die geringste Zuschauerzahl hatte die Schweizer Folge „Die Musik stirbt zuletzt“ am 5. August – ein Krimi-Experiment, das ohne Schnitt gedreht worden war.

Am zweitschlechtesten schnitt der 2016 im Kino gelaufene und nun mitten im Sommer platzierte Krimi „Tschiller – Off Duty“ mit Til Schweiger ab, den nur 5,33 Millionen sahen.

Am beliebtesten war wie gewohnt Münster. Der „ Tatort: Schlangengrube“ mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl – der einzige Film mit dem Münster-Team in diesem Jahr – kam am 27. Mai 2018 auf 12,16 Millionen Zuschauer.